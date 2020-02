RTV Slovenija s težavami s komuniciranjem zaradi okvare strežnikov

Ljubljana, 8. februarja - RTV Slovenija ima zaradi okvare strežnikov težave pri komuniciranju po elektronski pošti tako znotraj okolja RTV kot tudi komuniciranja zaposlenih na RTV Slovenija z zunanjo javnostjo, sodelavci in partnerji. Do odprave napake bodo z notranjo in zunanjo javnostjo komunicirali po drugih, alternativnih kanalih, so sporočili.