V Franciji potrdili pet novih okužb s koronavirusom

Pariz/Singapur/Bangkok, 8. februarja - V več državah so danes potrdili nove primere okužb z novim koronavirusom, med drugim sedem na Tajskem in pet v Franciji. S tem se je število okuženih v Evropi povzpelo na 37. Kitajska pa je danes sporočila, da so bolezen, ki jo povzroča novi virus, neuradno poimenovali pljučnica novega koronavirusa.