Noel zmagal v spomladanskem Chamonixu, Hadalin 18.

Chamonix, 8. februarja - Francoz Clement Noel je zmagovalec devetega moškega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v domačem Chamonixu. Na slalomu, ki so ga krojile spomladanske razmere, sta drugo in tretje mesto po napakah favoritov presenetljivo zasedla Norvežan Timon Haugan in Avstrijec Adrian Pertl.