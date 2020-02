ZDA in Kanada že na olimpijskem nogometa turnirju za ženske

Los Angeles, 8. februarja - Reprezentanci ZDA in Kanade sta se uvrstili v finale turnirja Concacaf in si obenem že zagotovili nastop na olimpijskem nogometnem turnirju za ženske v Tokiu. Američanke, aktualne svetovne prvakinje in tudi štirikrat zlate na OI, so v domačem Carsonu v polfinalu s 4:0 odpravile Mehiko, Kanadčanke pa so ugnale Kostariko z 1:0.