V nemirih v Kazahstanu osem mrtvih in več deset ranjenih

Nursultan, 8. februarja - Na jugu Kazahstana so izbruhnili množični nemiri, v katerih je bilo ubitih osem ljudi, več deset pa je ranjenih. Pridržali so 47 ljudi, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Kot so pojasnili na kazahstanskem notranjem ministrstvu, se je v regiji Žambil na jugu države v petek spopadlo več sto sprtih vaščanov.