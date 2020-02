Indekse na newyorških borzah pognali podatki s trga dela

New York, 8. februarja - Vodilni indeksi na Wall Streetu so se ta teden v povprečju zvišali. Vlagatelje so sredi tedna razveselili podatki z ameriškega trga dela, zadnji trgovalni dan pa so se odločili za unovčevanje dobičkov, saj se razpoloženje zaradi strahu pred posledicami koronavirusa lahko kmalu poslabša.