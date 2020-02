Litija in Siliko visoko zmagala

Ljubljana, 8. februarja - Litija in Siliko sta se v 15. krogu 1. SFL v dvoranskem nogometu veselila visokih zmag. Prva je v Kobaridu ugnala Oplast z 9:0, Siliko pa je doma na Vrhniki premagal Hišo daril s Ptuja s 7:1. V Škofji Loki se je tekma med Stripyjem in Sevnico končala z delitvijo točk s 5:5. V torek bosta igrala še Dobovec Pivovarna Kozel in Bronx Škofije.