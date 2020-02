Ljubljana, 7. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o selitvi 56. Zlate lisice iz Maribora v Kranjsko goro, zaradi neugodnih vremenskih razmer. Poročale so tudi o pogovorih o morebitnem oblikovanju desnosredinske koalicije pri SDS ter o lanskem rekordnem uvozu in izvozu.