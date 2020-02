V Azerbajdžanu danes predčasne parlamentarne volitve

Baku, 9. februarja - V Azerbajdžanu bodo danes potekale parlamentarne volitve, potem ko so v začetku decembra razpustili parlament. To so prve predčasne parlamentarne volitve v državi. Parlament so razpustili na pobudo vladajoče Nove azerbajdžanske stranke (YAP), odločitev parlamenta pa je potrdil tudi predsednik države Ilham Alijev.