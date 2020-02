SDS, SMC, NSi in DeSUS prihodnji teden nadaljujejo pogovore o novi koaliciji

pripravili Tadeja Vrtovec in Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. februarja - SDS, SMC, NSi in DeSUS so po padcu vlade Marjana Šarca danes začele pogovore o morebitnem oblikovanje nove vladne koalicije Za Slovenijo. Pripravljenost za to, kot kaže, obstaja, saj so iz SDS sporočili, da bodo prihodnji teden pogovore nadaljevali.