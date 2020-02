Maribor, 7. februarja - Policija je na podlagi obvestila občana našla desetletno Enno Karić, ki je iz osnovne šole na Žolgarjevi v Mariboru neznano kam odšla danes ob približno 14. uri. Našli so jo v Mariboru, z njo pa je vse v redu in ni bila žrtev morebitnega prekrška ali kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.