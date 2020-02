Černjulova na Slovaškem popravila rekord mitinga

Banska Bystrica, 7. februarja - Slovenska skakalka v višino Maruša Černjul je nastopila na skakalnem mitingu v Lučencu na Slovaškem in z 1,85 m za dva centimetra popravila prejšnji rekord mitinga. Članica celjskega Kladivarja je letvico na 1,75 in 1,78 m preskočila v drugih poskusih, na 1,82 in 1,85 m pa v prvih.