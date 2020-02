Jure Aleš vnovič na zmagovalnem odru

Jure Aleš je bil tokrat po zaostanku najbližje prvi zmagi v sezoni, vendar je sedem desetink zaostanka za zmagovalcem Bastienom Dayerjem iz Švice na koncu pomenilo tretje mesto.

"Danes sem spet odlično odpeljal prvo vožnjo in imel dobro izhodišče pred drugim tekom. Nato pa se mi je na startu druge vožnje v misli prikradla včerajšnja napaka. Ker je nisem hotel ponoviti, sem v drugo smučal bolj rezervirano. Že na oko je bilo vidno, da ne napadam dovolj in na koncu je to pomenilo tretje mesto. Vse skupaj se je izteklo zelo dobro, znova sem se uvrstil na stopničke in to je super," je po tekmi povedal najboljši Slovenec in napovedal bolj tvegane vožnje že v soboto na paralelnem sprintu.

Dayerju in Alešu je družbo na odru za zmagovalce delal še en Švicar Nicolas Michel.