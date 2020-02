Arnes objavil razpis za nadaljnjo vzpostavitev IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 7. februarja - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je v današnjem uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatne aktivne omrežne opreme v okviru izgradnje brezžičnih omrežij v sklopu programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se je možno prijaviti do 13. marca do 24 ure.