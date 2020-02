Mrakova domačija na Bledu bo postala etnološki muzej

Bled, 9. februarja - Zavod za kulturo Bled zaključuje s pripravo dokumentacije za prenovo in ureditev Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. Gre za eno redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, ki je že vrsto let zapuščena, sedaj pa jo bodo preuredili v etnološki muzej. Dela bodo predvidoma stekla v drugi polovici tega leta in bodo končana prihodnje leto.