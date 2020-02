Rusija očita Izraelu ogrožanje potniškega letala

Moskva/Damask, 7. februarja - Ruska vojska je danes obtožila Izrael, da je v četrtek izkoristil potniško letalo z več kot 170 potniki za ščit pred sirskimi protiletalskimi raketami. Izraelska vojaška letala so namreč v četrtek obstreljevala tarče blizu sirske prestolnice Damask in pri tem ubila 23 sirskih in tujih borcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.