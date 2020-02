Uveljavljena zakonska podlaga za enako plačilo malice v komunali

Ljubljana, 22. februarja - Veljati je začela novela zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki izenačuje zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih. DZ je ob potrditvi zakona konec januarja izrazil upanje, da to ne bo vplivalo na cene komunalnih storitev.