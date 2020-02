V ZDA januarja eksplozija novih delovnih mest

Washington, 7. februarja - Ameriško gospodarstvo se je januarja soočilo z eksplozijo novih delovnih mest, predvsem v gradbeništvu in turizmu, a tudi v zdravstveni negi in transportu. Kot je danes objavila vlada, so delodajalci odprli 225.000 novih delovnih mest, kar je veliko več od pričakovanj. Kljub temu je stopnja brezposelnosti malenkost porasla.