Odpoved Zlate lisice v Mariboru udarec tudi za Marprom

Maribor, 7. februarja - Odpoved organizacije 56. Zlate lisice v Mariboru in njena vnovična selitev v Kranjsko Goro je velik udarec tudi za javno podjetje Marprom, ki skrbi za žičniške naprave in smučišča na Pohorju, njihovi delavci pa so v pripravo proge vložili veliko naporov. Takoj ko je postalo jasno, da tekme ne bo, so smučišče odprli za rekreativne smučarje.