Pošiljko z neznanim prahom prejeli na sedežu SAB

Ljubljana, 7. februarja - Pošiljko z neznanim prahom so prejeli na sedežu Stranke Alenke Bratušek, so za STA potrdili na stranki. Neznani snovi je bila izpostavljena ena oseba, ki bo v karanteni ostala do zaključka analize. Objekta, kjer je sedež stranke, v času intervencije niso izpraznili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.