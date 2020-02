V UKC Ljubljana v letošnji sezoni sprejeli že več kot 300 bolnikov zaradi gripe, posamezni hudi zapleti tudi pri otrocih

Ljubljana, 7. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so do 2. februarja sprejeli 324 bolnikov z zapleti zaradi gripe, od tega se jih je 37 zdravilo na intenzivni negi. Sedem jih je umrlo. Posamezni primeri hudih potekov gripe so tudi med otroki, so za STA pojasnili v UKC, medtem ko smrtne žrtve med otroki niso imeli.