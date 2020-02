Šarec glede arbitraže zmeren realist

Bruselj, 7. februarja - Premier Marjan Šarec, ki opravlja tekoče posle, je danes v Bruslju dejal, da je glede arbitražnega spora s Hrvaško "zmeren realist" in izpostavil dejavnik volitev. Če bi imeli obe državi volitve v istem letu, bi bilo nato več časa za umirjene razmisleke, kajti do zdaj so bile volitve v eni ali drugi državi razlog, da rešitev ni bilo, je menil.