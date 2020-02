Zlata lisica se letos po dveh letih znova seli v Kranjsko Goro

Snežni kontrolor Markus Mayr, sicer tudi direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala, je Maribor zapustil že pred opoldansko novinarsko konferenco, v pisni izjavi za medije pa je pojasnil, da so se za selitev odločili, ker snežne in vremenske razmere na Pohorju ne zagotavljajo uspešne izvedbe tekme.

"Vsi odgovorni smo si bili enotni, da glede na razmere ne tvegamo z organizacijo tekmovanja v Mariboru, saj bi s tem sredi sezone lahko izgubili tekmovalni vikend za izvedbo ženskega svetovnega pokal. Zahvaljujoč takšni odločitvi bo tekmovanje vseeno mogoče izvesti v Sloveniji," je dejal Mayr, ki je izrazil osebno obžalovanje predvsem zaradi vseh, ki so se v Mariboru zelo trudili za izvedbo tekme.

Visoke temperature in močan veter so preprečile nadaljnjo uspešno pripravo proge, narave pa tudi najbolj sodoben zasneževalni sistem žal ni uspel premagati. Kot je še zapisal Mayr, FIS povsem zaupa sposobnostim organizacijskega odbora Zlate lisice in tudi v prihodnje račun na organizacijo tekem ženskega svetovnega pokala v Mariboru.

Vilar je ob tem dodal, da so napovedi za naslednji teden, vsaj za uvodna dva dni, precej čudne, morda bi lahko bile celo katastrofalne za pripravo proge. Povedal je še, da je Marprom kot upravljavec smučišč na Pohorju naredil veliko delo in je v pogojih, ki so trenutno v tem delu Evrope, uspeli zasnežiti in zagotoviti turistično smučanje na Pohorju in celo v dolino.

"Zagotovo je to eden mojih slabših dni, saj si želiš nekaj narediti, pa je narava močnejša. Iz tega je treba potegniti nekaj pozitivnega in to je, da nam je uspelo tekmo zadržati v Sloveniji in tako naši ženski ekipi dati priložnost, da se doma dokaže z dobrim rezultatom," je dejal Vilar.

Ta je sicer še v četrtek povedal, da se doslej s Kranjsko Goro niso dogovarjali, vendar se od danes začenja nova zgodba. Znova bodo dokazali FIS, da so ekipa, ki lahko tudi v tednu dni preseli tekmo na drugo prizorišče, kjer jih sicer čakajo drugi načini komunikacije in druge lastniške strukture. Ker so hoteli v Kranjski Gori naslednji teden povsem polni, bodo smučarsko karavano naselili na Bledu, vse že kupljene vstopnice pa bodo seveda veljale tudi na novem prizorišču.

Vodja tekmovanja Mitja Dragšič je prav tako razočaran, saj je do zadnje minute verjel, da bo tekma v Mariboru. Kot je dejal, snežne razmere na progi pozna do podrobnosti, žal pa se črne napovedi glede vremena uresničujejo, čeprav so odločitev preložili za en dan. "S strani FIS smo bili jasno opozorjeni, da mora biti tekma stoodstotno pripravljena, vendar od narave nismo močnejši," je dejal.

Vilar je pojasnil, da Mayrja na novinarski konferenci ni, ker svetovni pokal teče dalje in je že moral v Garmisch-Partenkirchen, zavrnil pa morebitne pomisleke, da morda ni želel stopiti pred medije. "Ni govora o tem. Tudi njemu ni lahko, saj nas pozna. Vendar če ni mogoče zagotoviti pogojev, potem pač moraš priznati poraz," je še dodal Vilar.

Kot je povedal, stroški tekme zaradi selitve ne bi smeli biti bistveno višji, tako da bo tudi v tem primeru nekaj denarja ostalo za delovanje smučarskega kluba in vzgoje mladih. Ob tem pa poudaril, da so selitve v Kranjsko Goro v krogu FIS bile vedno obravnavane kot rezervna variant, saj so razdalje majhne, ekipa pa tehnično in organizacijsko usklajena. Na sestankih jih tudi večkrat izpostavljajo kot primer dobrega sodelovanja, čemur morda v Avstriji ali kje drugje velikokrat ni tako.

Mariborska Zlata lisica se v 56 letih tokrat že osmič seli v Kranjsko Goro. Prvič se je to zgodilo leta 1976, nazadnje pa pred dvema letoma. Tekmi v veleslalomu in slalomu bosta 15. in 16. februarja.