Državni sekretar Božič na delovnem obisku v Washingtonu

Washington, 7. februarja - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič se je mudil na delovnem obisku v Washingtonu. S predstavniki ameriške administracije se je pogovarjal o dvostranskem političnem in gospodarskem sodelovanju, o sodelovanju v zvezi Nato in odnosih med ZDA in EU ter tudi o položaju na Zahodnem Balkanu, so sporočili z zunanjega ministrstva.