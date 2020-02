Velenjski policisti obravnavali storilca zlorabe bančnih kartic in več goljufij

Velenje, 7. februarja - Velenjski policisti so v zadnjem času obravnavali neznanega storilca zlorabe bančnih kartic. Oškodovani so mu namreč za sodelovanje v spletni nagradni igri povedali podatke o svojih bančnih karticah, na podlagi katerih je potem opravil spletne nakupe. Prav tako so policisti obravnavali več goljufij z dobitki pri športnih stavah.