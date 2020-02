Trebanjska Knjižnica Pavla Golie s prostorsko stisko

Trebnje, 7. februarja - V Knjižnici Pavla Golie v Trebnjem, osrednji splošni knjižnici štirih občin Temeniške in Mirnske doline, so z notranjimi rezervami lani začasno rešili perečo prostorsko stisko. V knjižnici, ki ima glede na število prebivalcev in po knjižničnih merilih na voljo zgolj tretjino potrebnega prostora, se je obisk lani okrepil za desetino.