Na območjih Počka in Gotenice se bodo usposabljali kontrolorji združenega ognja

Postojna, 10. februarja - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku in na območju Gotenice bo od danes do četrtka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenega ognja SV. Usposabljanje kontrolorjev bodo podpirali piloti SV s parom letal Pilatus in helikopterjem ter zavezniške posadke s helikopterji, je navedeno na spletni strani Slovenske vojske.