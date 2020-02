Pridržana organizatorja nezakonitih prehodov meje

Sodražica, 7. februarja - Policisti so v četrtek pozno zvečer v Sodražici zaustavili vozilo, v katerem sta 24-letni srbski in 19-letni slovenski državljan prevažala dva državljana Egipta, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Oba osumljena so pridržali zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so danes sporočili s PU Ljubljana.