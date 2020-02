Turnerjeva slika opatije vrnjena v javno last

Bristol, 10. februarja - Akvarel J. M. W. Turnerja, ki prikazuje opatijo Malmesbury, se bo vrnil v javno last in v kraj v Wiltshiru, kjer je nastal, poroča britanski BBC. Sliko opatije Malmesbury, ki jo je Turner naslikal pri 52 letih, je pridobil muzej Athelstan v Malmesburyju od zasebnega zbiratelja. Kupili so jo za 380.900 funtov oziroma 450.000 evrov.