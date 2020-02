Ogled Hankejevega kanala v Škocjanskih jamah le za pogumne

piše Rosana Rijavec

Divača, 10. februarja - Sredi februarja bodo za goste skozi Škocjanske jame odprli obnovljeno staro pot ob Hankejevem kanalu. Namenjena bo predvsem ljubiteljem jam in avanturističnim navdušencem, saj vključuje zahtevno hojo po strmih in izjemno ozkih stopnicah, vklesanih v tudi do 20-metrskih prepadnih stenah nad reko Reko, ki ni za vsakogar.