Januarja na letni ravni 2,1-odstotna inflacija

Ljubljana, 7. februarja - Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so bile v januarju na letni ravni v povprečju za 2,1 odstotka višje, na mesečni ravni pa za 0,9 odstotka nižje. Letno inflacijo so najbolj višale cene hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje oblačil in obutve, je danes sporočil državni statistični urad.