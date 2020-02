Van Goghova 360-stopinjska razstava v mestu Leicester

Leicester, 10. februarja - Odvečna cerkev Vseh svetnikov v mestu Leicester je eno izmed dveh britanskih prizorišč, ki bo gostilo mednarodno razstavo, ki so jo navdihnile slike Vincenta van Gogha. Več kot 200 slik bodo v obliki animacije projicirali na stene, tla in strop cerkve. Razstavo so zasnovali tako, da lahko obiskovalci "stopijo" v umetnikova dela.