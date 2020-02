Pred spreminjanjem zakona o orožju na delu lobisti

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 10. februarja - Člani parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bodo v torek obravnavali predlog novele zakona o orožju. Potem ko so bili poslanci v prvi obravnavi v DZ do novele precej kritični, so tri poslanske skupine vložile predloge dopolnil. Po predstavitvi besedila novele so imeli veliko dela tudi lobisti.