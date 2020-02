Kopitar brez točke, nov poraz kraljev

New York, 7. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings nadaljujejo z neprepričljivimi predstavami v severnoameriški hokejski ligi NHL. V New Yorku so proti domačim otočanom izgubili s 3:5, kar je njihov tretji zaporedni poraz in so v zahodni konferenci prepričljivo zadnji. Za predzadnjim Anaheimom zaostajajo že sedem točk.