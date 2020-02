V ligi NBA številne menjave na zadnji dan prestopne tržnice

New York, 7. februarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA se je iztekel rok za menjave igralcev. Največji posel zadnjega dne je uspel moštvoma Cleveland Cavaliers in Los Angeles Clippers, ki bosta v prihodnje lahko v moštvu pozdravila Andreja Drummonda (Detroit) in Marcusa Morrisa (New York). Dejaven je bil tudi Miami, kjer pa do konca sezone ostaja Goran Dragić.