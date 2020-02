Trump po oprostitvi v senatu oster do demokratov

pripravila Maja Cerkovnik

Washington, 6. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v sredo v senatu pričakovano oproščen ustavne obtožbe, je to označil za "strašen preizkus", pred katerega so ga postavili "nepošteni in skorumpirani ljudje". Že v torek pa je podpornikom poslal prošnjo za denarna nakazila za kampanjo in napovedal zmago na novembrskih volitvah.