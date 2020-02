Občina in policija zanikata poročanje Fox News, da je Celje šesto najnevarnejše mesto v Evropi

Celje, 6. februarja - Poročanje ameriškega medija Fox News, da je Celje šesto najnevarnejše mesto v Evropi, ne drži, so sporočili s celjske občine in policije. Po navedbah Fox News naj bi bilo leta 2017 v Celju 2,6 umora na 100.000 prebivalcev, to pa se ne sklada s policijsko statistko, saj v letu 2017 niso obravnavali nobenega umora ali uboja, so pojasnili.