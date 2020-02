Večer o nevarnostih novega koronavirusa (7. 2.)

Maribor, 6. februarja - Andreja Kutin Lednik v komentarju Pripravljeni? Ne. skozi zgodovinsko in globalno perspektivo piše o nevarnostih novega koronavirusa. Opozarja, da moramo v tako gosto povezanemu svetu imeti nadzor nad virusi in jim namenjati pozornost. A to ne sme postati poligon za nove nestrpnosti. Namesto panike poziva h konstruktivnemu ukrepanju.