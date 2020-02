SBI TOP trgovanje sklenil z rastjo

Ljubljana, 6. februarja - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil 0,84 odstotka nad sredino zaključno vrednostjo in se ustavil pri 979,07 točke. Med blue chipi prve kotacije so več kota dva odstotka pridobile delnice NLB, Pozavarovalnice Sava in Krke. S slednjimi so vlagatelji tudi danes ustvarili največ prometa.