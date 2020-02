Maribor bodo julija zasedle mažoretke

Maribor, 8. februarja - Maribor bo julija gostil evropsko prvenstvo v mažoretnem športu. Organizatorji pričakujejo udeležbo do 3000 tekmovalk in okoli 1500 spremljevalcev. "V Sloveniji tako velikega mažoretnega tekmovanja še ni bilo," so poudarili v Slovenski zvezi mažoretne in twirling tehnike (SZMT).