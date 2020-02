OMV lani z rekordnim dobičkom

Dunaj, 6. februarja - Avstrijska energetska družba OMV je lani ustvarila 2,15 milijarde evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov več kot predlani in največ doslej, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Kot so poudarili v družbi, so bile tržne razmere zelo zahtevne, saj so se cene plina prepolovile, cene nafte pa znižale za več kot deset odstotkov.