Vabilu SAB za projektno vlado so se za zdaj odzvale tri stranke

Ljubljana, 6. februarja - V zadnjih dneh potekajo pogovori o ideji SAB za projektno koalicijo, ki bi sprejela spremembe volilne zakonodaje in nekaj nujnih zakonov. V sredo se je SAB sestala s SD in DeSUS, danes z NSi, na pogovor s SMC računajo za prihodnji teden. Vabilo za srečanje so zavrnili v LMŠ, Levici in SNS, kar ne obeta veliko možnosti, da bi ideja zaživela.