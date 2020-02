WHO: Gospodarski stroški pohabljanja ženskih spolovil 1,4 milijarde dolarjev letno

Ljubljana, 6. februarja - Strokovnjaki so prvič izračunali gospodarske stroške pohabljanja ženskih spolovil, in sicer znašajo 1,4 milijarde dolarjev (okoli 1,27 milijarde evrov) letno, je ob današnjem mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do te prakse sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).