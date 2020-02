V Kamniku dodaten milijon v sklad za šole, a začetka gradnje šole še ne bo

Kamnik, 9. februarja - Proračun kamniške občine je po oceni občine izrazito razvojno naravnan. V načrtu je začetek urejanja okolice Starega gradu, postavitev Mamuta, obnova in vzdrževanje cest, so za STA pojasnili na občini. Prioriteta je sklad za šole, ki mu namenjajo dodatni milijon evrov, vendar pa nove šole, o kateri se govori že 12 let, še ne bodo začeli graditi.