Odločitev o usodi Zlate lisice preložili na petek

Maribor, 6. februarja - Usoda letošnje 56. Zlate lisice na Mariborskem Pohorju bo znana v petek. Kot je ob današnjem ogledu proge povedal snežni kontrolor in direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala Markus Mayr, zaradi neugodnih vremenskih razmer in napovedi za naslednje dni potrebujejo še nekaj časa, zato so odločitev o tekmi preložili za en dan.