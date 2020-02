V soboški galeriji Vestibul Natalije Šeruga Golob ter Slike in risbe Aleksandra Vukana

Murska Sobota, 6. februarja - V Galeriji Murska Sobota bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo slik in videa Vestibul Natalije Šeruga Golob ter Slike in risbe Aleksandra Vukana. Po besedah direktorja galerije Roberta Inhofa razstavi ob novostih prinašata tudi pozornost do mlajših ustvarjalcev.