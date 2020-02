Dnevnik Diane Budisavljević v kinu: Proti reviziji zgodovine

Ljubljana, 6. februarja - Pot po kinih je začel Dnevnik Diane Budisavljević, dolgo zamolčana zgodba o ženski, ki je med 2. svetovno vojno tvegala vse in iz taborišč rešila 10.000 otrok. Režiserka Dana Budisavljević z ekipo se je raziskavam in filmu posvečala deset let. Kot je povedala na sredini premieri, sta jo ves čas vodili Dianina moč in upor proti reviziji zgodovine.