Dejan Petrovič se seli k dunajskemu Rapidu

Kidričevo, 6. februarja - Slovenski nogometaš Dejan Petrovič bo kariero nadaljeval pri avstrijskem Rapidu, s katerim je podpisal pogodbo do 31. maja 2023, so sporočili iz njegovega dosedanjega kluba Alumunija. Dvaindvajsetletni vezist je nase opozoril z odličnimi igrami v rdeče-belem dresu in bil nepogrešljiv del začetne postave varovancev Slobodana Gruborja.