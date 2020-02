Za minerale s Kosova na dražbi ni bilo zanimanja

Maribor, 6. februarja - Mariborski izpostavi Fursa ni uspelo najti kupca za večjo količino mineralov iz rudnika Trepča na Kosovu, ki so jih njihovi uslužbenci pred časom zasegli nekemu vozniku avtobusa, namenjenemu v Nemčijo. Kot so pojasnili za STA, je bila dražba odpovedana, saj ni nihče vplačal varščine. Izklicno ceno so postavili pri 4100 evrih.