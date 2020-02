Britanska knjižnica je odkupila literarni arhiv Andree Levy

London, 8. februarja - Britanska knjižnica je odkupila literarni arhiv britanske pisateljice jamajškega rodu Andree Levy, poroča The Guardian. V zapuščini pisateljice, ki je preminula lani za posledicami raka, so tudi zapiski za šesti roman, ki ga je snovala. Arhiv med drugim vključuje še raziskovalno gradivo, pisateljičina dopisovanja in zvočne posnetke.